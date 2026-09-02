Al alza denuncias vs incumplidos que no dan “el chivo” en Aguascalientes

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2 septiembre, 2026
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Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Las denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar ha crecido en nuestro estado, de acuerdo con las cifras oficiales de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los primeros siete meses de 2026 se han iniciado 190 carpetas de investigación por este delito, relacionado principalmente con el incumplimiento de las obligaciones de asistencia hacia integrantes del núcleo familiar.

El comportamiento mensual muestra que, aunque en los primeros meses se registraron cifras relativamente estables, posteriormente se presentó un repunte. En enero y febrero se contabilizaron 26 casos en cada mes; marzo sumó 24, abril 19, mientras que en mayo se alcanzó el máximo del periodo, con 39 denuncias.

Para junio se registraron 28 casos y en julio se mantuvo la misma cifra, con otros 28 expedientes abiertos.

Los datos reflejan un incremento en la presentación de denuncias durante el año, particularmente a partir de mayo, lo que evidencia que este delito continúa generando procedimientos ante las autoridades en Aguascalientes.