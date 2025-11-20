Alcalde de Rincón debe buscar acercamiento con ISSSSPEA por deuda, pide Castorena

15 C
Aguascalientes
20 noviembre, 2025
Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde por Rincón de Romos, Erick Muro Sánchez, debe revisar el endeudamiento del ayuntamiento con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA) y buscar un acercamiento con la dependencia, expresó Amisadai Castorena Romo, diputado por ese municipio.

“Justamente ahí el alcalde debe demostrar un diálogo con el ISSSSPEA, tener un acercamiento con la instancia y que se pueda generar un esquema de pagos. Pues se habla de una deuda de alrededor de 100 millones de pesos y deben ir avanzando”, declaró el legislador por el PAN.

La cartera vencida que Rincón de Romos sostiene con ISSSSPEA viene de tiempo atrás, pero Mario Álvarez Michaus, actual titular de la dependencia estatal, ha advertido en varias ocasiones que el municipio gobernado por Morena sólo se ha enfocado a los pagos vigentes y no ha revisado los pasivos que les heredaron.

En torno al primer informe del alcalde Muro, que se presentaría este viernes, Castorena Romo abundó que se mantienen diversos puntos que su ayuntamiento debe resolver en sus siguientes dos años.

“Rincón de Romos tiene varias áreas de oportunidad y deben enfocarse en las que son prioritarias. El tema del agua, el tema de servicios públicos, como el caso de los contenedores, y en el tema de seguridad, creo que hay mucho trabajo por hacer. Vamos a estar atentos para ver qué se informa”, resumió el legislador.