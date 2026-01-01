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27 agosto, 2026
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Alerta Colegio de Contadores por nueva Ley Antilavado; plazo a 2027

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Colegio de Contadores Públicos del Estado advirtió sobre los cambios al reglamento de la Ley Antilavado en México y presentó su programa para la Semana de la Contabilidad y Auditoría Gubernamental.

El doctor certificado en prevención de lavado de dinero, José Salvador Ledesma, explicó que las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) buscan evitar que actividades de personas o empresas sean usadas para introducir dinero ilícito al sistema financiero.

Detalló que para marzo de 2027, las personas y empresas obligadas deberán tener implementados los nuevos requisitos: metodología con enfoque basado en riesgo, identificación de personas políticamente expuestas y manual de beneficiario controlador. Para 2029, deberá completarse todo el proceso administrativo de cumplimiento.

Para ello, el Colegio impartirá un diplomado sobre las reformas a la ley y su reglamento, así como sobre la identificación del beneficiario controlador.

Además, el contador público certificado Raúl Chávez Díaz anunció un curso para la preparación de estados financieros conforme a las Normas de Información Financiera.

Por su parte, Eduardo Ramírez, contador público certificado en el área gubernamental, informó que se realizarán auditorías y talleres con expertos del propio Colegio.

Se contará con la participación del senador Toño Martín del Campo, quien hablará sobre fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, aunque muchos se preguntan para qué si el legislador federal sabe poco y nada del tema.

Finalmente, la vicepresidenta del Colegio, la contadora pública Nayeli Chávez, hizo una invitación formal para afiliarse al Colegio, que ofrece beneficios como capacitaciones en temas económicos y fiscales. ‎