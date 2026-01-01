Alerta en Países Bajos por éxtasis letal con forma de Trump

Pises Bajos.-El Instituto Trimbos, organismo neerlandés especializado en adicciones y salud mental, emitió una “Alerta Roja” para advertir sobre la circulación de pastillas de éxtasis potencialmente mortales con la forma del rostro del presidente estadounidense Donald Trump. La institución exhortó a la población a abstenerse del consumo de estas tabletas, de color verde o amarillo, las cuales presentan la cara del mandatario en un costado y la leyenda “NL” junto al apellido “Trump” grabados en el reverso.

La alerta epidemiológica se originó luego de que varios ejemplares fueran entregados para su examen en la red de laboratorios de análisis preventivo de sustancias del país. Los estudios de laboratorio determinaron que las pastillas contienen una elevada dosis de para-metoximetanfetamina (PMMA), un compuesto químico de efectos similares al MDMA pero de acción más lenta en el organismo, factor que incrementa el riesgo de sobredosis al inducir a los consumidores a ingerir dosis adicionales ante la tardanza del efecto inicial.

De acuerdo con el organismo especializado, la ingesta de PMMA puede derivar en un aumento severo de la temperatura corporal con consecuencias mortales. Pese a la advertencia emitida en sus plataformas oficiales, la vocera de la institución, Anniek Groothuis, precisó que hasta el momento no se registran hospitalizaciones ni fallecimientos vinculados a la presencia de esta sustancia en el torrente sanguíneo de usuarios.

La producción, comercialización y consumo de éxtasis se encuentran prohibidos por la legislación neerlandesa; no obstante, reportes oficiales del gobierno local cifran en aproximadamente 550 mil el número de consumidores anuales en la nación europea, principalmente en entornos de ocio nocturno y festivales. Antecedentes policiales registran el aseguramiento de cargamentos de droga con la imagen de Trump en Alemania durante el año 2017.