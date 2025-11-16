Alerta en Pittsburgh ante posible fractura de Rodgers

Redacción

En veremos el estado de Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, luego del encuentro de este domingo en que su escuadra logró imponerse 34-12 sobre los Cincinatti Bengals en la semana 11 de la NFL.

Y es que el veterano quaterback salió lesionado del partido y, de acuerdo a los primeros reportes, pudiera presentar una ligera fractura en la muñeca. Aunque el diagnóstico no había sido confimado de manera oficial.

De acuerdo a Adam Schefter, de ESPN, en su cuenta de X anotó que Rodgers “se someterá a más pruebas el lunes para determinar el alcance total de la lesión y cuánto tiempo estará de baja”.

La Cortina de Acero enfrentará en la siguiente semana a los Osos de Chicago.