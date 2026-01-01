Alerta por estafas con boletos del Mundial; reportan 70 afectados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La titular del C5i, Michelle Olmos, alertó a la población sobre una serie de fraudes relacionados con la supuesta venta de boletos para la Copa Mundial de Futbol, luego de que en la última semana se recibieran 70 reportes de personas que realizaron compras a través de Marketplace y otras páginas de internet.

La funcionaria señaló que los afectados adquirieron boletos que les fueron ofertados entre 4 mil y 8 mil pesos, sin embargo, al recibir el paquete descubrieron que se trataba de boletos simulados y estampas alusivas al Mundial, no de accesos oficiales para los partidos.

Michelle Olmos informó en entrevista con medios informativos que durante la última semana fueron eliminadas dos páginas que operaban desde Guadalajara y que promovían este tipo de ofertas fraudulentas. No obstante, reconoció que los anuncios continúan apareciendo constantemente en redes sociales.

Ante esta situación, recomendó a la ciudadanía no comprar boletos a través de Facebook ni en sitios de internet que se presenten como agencias de viajes o empresas de entretenimiento, recordando que la venta oficial únicamente se realiza mediante los canales autorizados por la FIFA.

Asimismo, explicó que en muchos de estos casos los vendedores incluyen en las letras pequeñas que el producto a entregar es un boleto simulado y material promocional, por lo que legalmente es complicado proceder contra ellos cuando el comprador no revisa las condiciones completas de la oferta.

Finalmente, aunque reconoció que existen personas que revenden boletos de manera particular, reiteró que el C5i no recomienda realizar este tipo de transacciones debido al riesgo de ser víctima de un fraude.