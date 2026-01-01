Alertan por falsas multas de tránsito enviadas por mensaje de texto

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La titular del C5i, Michelle Olmos Álvarez, alertó a la población sobre una nueva modalidad de estafa mediante mensajes de texto en los que delincuentes se hacen pasar por autoridades viales para notificar supuestas multas de tránsito.

Explicó que los mensajes señalan que el destinatario excedió el límite de velocidad o tiene una multa pendiente y proporcionan un enlace con dos supuestas opciones: realizar un pago de entre 200 y 800 pesos o llenar un formulario para recibir la infracción en su domicilio.

Olmos Álvarez advirtió que ambas alternativas son falsas y buscan únicamente obtener dinero o información de las víctimas. Recordó que en Aguascalientes las multas de tránsito no se notifican mediante mensajes de texto, por lo que pidió no abrir los enlaces ni proporcionar datos personales o bancarios.

La titular del C5i señaló que los estafadores incluso han modificado los mensajes para afirmar que la supuesta infracción ocurrió en otro estado, en una vialidad distinta o incluso en una carretera federal, por lo que insistió en verificar cualquier notificación directamente por los canales oficiales y evitar caer en este tipo de fraudes.