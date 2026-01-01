Alertan por falso vino mexicano

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Maricela Acosta Herrera, llamó a la Secretaría de Economía a tomar medidas para evitar prácticas que considera competencia desleal en el mercado del vino, particularmente por la comercialización de productos importados bajo la etiqueta de “vino mexicano”.

Acosta Herrera señaló que algunas empresas estarían ingresando vino a granel en bidones o contenedores para posteriormente embotellarlo en México y comercializarlo como producto nacional, pese a que su origen es extranjero. Consideró necesario transparentar el origen de estos productos y garantizar que el consumidor pueda identificar correctamente dónde fue producido el vino.

Asimismo, advirtió que los productores mexicanos enfrentan una desventaja en materia de costos frente a vinos provenientes de países como Chile y España, debido a condiciones y ventajas fiscales que no tienen quienes producen en México. Por ello, pidió revisar las reglas del mercado y generar condiciones más equitativas para la industria nacional.