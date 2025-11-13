Alertan por riesgos en luces navideñas de mala calidad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente nacional de la Federación de Colegios de Mecánicos, Electricistas y Electrónicos, Eduardo Llamas, advirtió que, ante la cercanía de la temporada navideña, han detectado en el mercado luces y series decorativas de mala calidad que representan un riesgo para el patrimonio e incluso la vida de las personas, debido a que pueden provocar cortocircuitos e incendios.

En entrevista con medios, Llamas recomendó a la población verificar que cualquier serie o adorno luminoso cuente con el sello NOM, ya que este garantiza que el producto ha cumplido con normas de seguridad y pruebas necesarias para su uso.

Asimismo, alertó sobre la sobreconexión de aparatos en una sola extensión eléctrica, práctica común durante estas fechas y que incrementa el riesgo de fallas.

Subrayó que no se deben conectar en un solo punto luces, árboles y otros dispositivos, pues esto puede saturar los circuitos.

El especialista llamó a adquirir productos certificados y a realizar instalaciones seguras para evitar accidentes durante las celebraciones decembrinas.