Alertan por vivales que venden boletos del Teatro del Pueblo en Calvillo cuando son gratis 

AVISO: 

Calvillo, Ags.- A toda la ciudadanía le recordamos que el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de la Guayaba es totalmente gratuito.

🚫 Se han detectado páginas y personas que ofrecen “terrazas” o lugares con costo, lo cual es falso, no existen terrazas ni zonas exclusivas a la venta, y nadie está autorizado para cobrar por el acceso.

Invitamos a la ciudadanía a no dejarse engañar y a denunciar cualquier intento de fraude.

Disfrutemos juntos de una feria segura, familiar y para todos.

#FNG2025 #CalvilloPuebloMágico