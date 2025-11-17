Alianza estatal asegura estabilidad para productores lecheros en Aguascalientes; Armendáriz 

Redacción

Aguascalientes, Ags.–En medio de un panorama nacional marcado por la incertidumbre en el sector lechero, Aguascalientes ha implementado un esquema especial de respaldo para sus productores, con el fin de mantener la operación del campo y evitar afectaciones económicas ante la disminución de compras por parte de Liconsa.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz García, explicó en entrevista colectiva en el Congreso del Estado que el gobierno estatal optó por fortalecer su relación con la iniciativa privada, impulsando un modelo de colaboración que garantice estabilidad a largo plazo.

Como eje central se consolidó un acuerdo con la empresa Alilácteos, a través de la marca Alileche, la cual asumió el compromiso de adquirir buena parte de la leche generada por los productores locales, estableciendo un precio mínimo de 10 pesos por litro para asegurar ingresos constantes y previsibles.

La estrategia, destacó Armendáriz, se sostiene en tres líneas de acción encaminadas hacia la arantía de compra donde la empresa procesadora absorbe toda la producción, evitando acumulación o pérdidas.

Estabilidad comercial para trabajar de manera conjunta y mantener precios equilibrados, así como reducir la volatilidad derivada de las condiciones del mercado.

Destacó que el producto se destina principalmente a los programas estatales que atienden a comunidades y sectores con mayor vulnerabilidad alimentaria, garantizando su colocación.

Gracias a este esquema, el estado ha logrado que la industria láctea local mantenga su ritmo, incluso cuando en otras regiones se han resentido los recortes en la adquisición gubernamental.

Aguascalientes produce alrededor de 1.7 millones de litros de leche diariamente y continúa fortaleciendo procesos de industrialización para incrementar el valor agregado del producto y mejorar el acceso a proteína en la población, cuyo consumo per cápita sigue por debajo de lo recomendado.