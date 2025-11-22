Alistan instalación de casi 900 comerciantes en el tianguis de La Purísima

13.4 C
Raúl Muñoz 

Aguascalientes, Ags.- El tradicional y añejo tianguis de La Purísima comenzará su temporada navideña con cerca de 900 permisos autorizados, lo que lo convierte en uno de los mercados temporales más grandes y antiguos de Aguascalientes. 

Según la Dirección de Mercados municipales, los comerciantes iniciarán su instalación entre el 7 y el 8 de diciembre y operarán hasta el día 25.

Israel Díaz García, titular del área, explicó que la zona abarca cinco calles completas y que cada año atrae a miles de compradores con su horario extendido. 

“Ellos empiezan del 7 al 20 y al 25. Ellos tienen un promedio de casi 900 permisos también. Son cinco calles ahí que se ponen. Es un tianguis también pues tradicional, el de la Purísima y ellos empezarán a partir del día 8”, indicó.

Los comerciantes trabajarán desde la mañana hasta casi la medianoche. 

“Prácticamente abren desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 y 12:00 de la noche cuando ven que la gente baja. Hay días que sí es más tarde, son ventas nocturnas, pero sí igual a veces se cierra el Centro y pues la gente corre a los lugares abiertos de la Purísima, porque pues sí, ellos tienen un horario más extenso desde muy temprano hasta muy tarde”. 

“Ese tianguis es pues simplemente el mercado tiene 65 años, ha de tener como 65 a 70 años”, señaló.