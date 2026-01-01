Redacción

El director de cine español Pedro Almodóvar publicará su primera novela, titulada ‘El hombre que solo escribía en los aviones’, la cual llegará a las librerías el próximo 29 de octubre bajo el sello de Reservoir Books, según confirmó la propia editorial.

Este lanzamiento marca el regreso del cineasta manchego a la escritura de ficción tras el éxito obtenido en 2023 con El último sueño, su aplaudido volumen de relatos cortos editado por la misma casa sello. Con esta nueva entrega, Almodóvar consolida su faceta como autor a través de un proyecto de mayor envergadura y ambición narrativa.

De acuerdo con los primeros detalles ofrecidos por Reservoir Books, la obra se articula como un complejo artefacto narrativo que entrelaza experiencias personales, lecturas formativas y tramas puramente inventadas. La novela indaga con agudeza en las fronteras entre la realidad, la ficción y el proceso mismo de cómo se construye un relato, destacando por su carácter “libresco y apasionado”.

La trama de ‘El hombre que solo escribía en los aviones’ gira en torno a Flavio Guijarro, un actor maduro que ha pasado gran parte de su existencia encadenando distintas etapas de vida y pasiones efímeras, sin lograr consolidar una trayectoria del todo estable. Aunque la interpretación ha sido su profesión más constante, su carrera artística ha estado marcada por constantes altibajos y la insatisfacción.

Con esta publicación, Almodóvar promete explorar caminos poco habituales dentro de la ficción contemporánea, demostrando que su capacidad para retratar la complejidad humana y las pasiones no se limita a la gran pantalla, sino que fluye con la misma fuerza a través de la tinta.

Con información de El Español