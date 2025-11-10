15 C
11 noviembre, 2025
Ambientalistas exigen ser incluidos en el plan de manejo de La Pona

Aguascalientes, Ags.-El colectivo Salvemos La Pona denunció que ni el Gobierno del Estado ni el Municipio han cumplido con la promesa de integrarlos al plan de manejo de la mezquitera, pese a los compromisos hechos desde agosto pasado.

Sofía González, vocera del movimiento, recordó que durante la marcha realizada el 27 de agosto, el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, les aseguró que serían incluidos en el proceso, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

Este lunes, integrantes del colectivo entregaron una carta en oficialía de partes del Gobierno del Estado para exigir su incorporación al plan, en el que ya participan biólogos y especialistas. Su objetivo, señalaron, es “ciudadanizar el proceso” y garantizar la protección integral del área natural.

González destacó que este año La Pona luce más cuidada y con menor afectación a los mezquites, gracias al esfuerzo y vigilancia de la ciudadanía. Sin embargo, advirtió que “no hay victorias todavía”, ya que el colectivo no ha sido parte de las negociaciones entre el gobierno y la inmobiliaria que es propietaria de los terrenos.

Añadió que no bajarán la guardia hasta contar con la declaratoria oficial que garantice la protección de las 31.4 hectáreas del área natural y que confirme que ya no están en riesgo.