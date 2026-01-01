Ambriz critica crisis política en Sinaloa

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El diputado federal del PRI por Aguascalientes, Humberto Ambriz, calificó como “desafortunado” lo ocurrido recientemente en Sinaloa, luego de que el gobernador con licencia solicitara regresar a su cargo y, pocas horas después, volviera a separarse del puesto.

Ambriz señaló que la situación incluso generó reclamos entre integrantes del propio partido del mandatario estatal, por lo que consideró que este tipo de episodios reflejan problemas en la conducción política y afectan la imagen de México ante el extranjero.

El legislador priista a través de sus redes sociales también cuestionó a la presidenta de México y a las instituciones encargadas de atender este tipo de situaciones, al considerar que deberían existir mecanismos de control capaces de evitar escenarios que, desde su perspectiva, terminan perjudicando al país.

“Así es como gobierna Morena, así es como gobiernan los narcos”, afirmó Ambriz, al expresar una fuerte crítica contra el partido en el poder y su manera de ejercer el gobierno.

Ante este escenario, el diputado llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre la situación que atraviesa México y a tomar mejores decisiones al momento de elegir a sus gobernantes. En contraste, defendió al PRI al señalar que el partido cuenta con experiencia en materia de gobierno y aseguró que “lo hace muy bien”.