Amenazan con narcomanta a Junior H en Tijuana

Redacción

Tijuana.-Junior H, reconocido por su carrera dentro del género de corridos tumbados, fue el blanco de una amenaza presuntamente realizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante la madrugada del martes 9 de septiembre, apareció una manta con un mensaje dirigido al cantante en la ciudad de Tijuana.

El mensaje fue localizado por elementos de la Policía Municipal sobre un puente peatonal de la colonia Buena Vista en Tijuana.

El hallazgo se produjo luego de que los oficiales recibieran un reporte sobre la presencia de una manta colgada en el Boulevard Las Américas Norte y Estado 19.

¿Qué dice la amenaza contra Junior H?

En el texto de la manta, los presuntos integrantes del CJNG advierten al artista que no se presente en la ciudad. A pesar de que la amenaza menciona el día “08/09”, el concierto de Junior H está programado para el 8 de noviembre en la Explanada Estadio Caliente como parte del tour “México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025”.

La manta contenía el siguiente mensaje:

“Junior H abstente de presentarte el día 08/09 si no te va a cargar la ver… (…), que no cantes narcocorridos eso no te salva (…), no perdonamos”.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho, y el cantante Antonio Herrera Pérez, nombre real de Junior H, no ha emitido ninguna declaración pública al respecto.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que se abrió una carpeta de investigación. Sin embargo, también señaló que hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia formal.

Otros artistas también han sido amenazados con mantas

Este tipo de advertencias contra figuras del ámbito musical no es un hecho aislado. En febrero de este año, el grupo Grupo Firme también fue amenazado mediante una manta.

En esa ocasión, el mensaje fue acompañado de restos humanos y se les exigía no participar en el Carnaval de Mazatlán.

En septiembre de 2023, el cantante Peso Pluma fue señalado en varias mantas firmadas igualmente por el CJNG. Las amenazas indicaban que no debía presentarse en Tijuana.

Días después, el artista anunció la cancelación de su concierto en el Estadio Caliente, pese a que las entradas ya estaban agotadas.

Con información de Excélsior