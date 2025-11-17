Amplía C5i vigilancia en Aguascalientes con integración de más cámaras privadas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5i) de Aguascalientes avanza en la ampliación de su red de videovigilancia al incorporar más de 20 mil cámaras pertenecientes a fraccionamientos y centros comerciales.

Michelle Olmos, titular del organismo, explicó en entrevista con medios que esta expansión ha sido posible gracias al acercamiento con compañías dedicadas a la instalación de sistemas de seguridad, a las que se les informó sobre la facultad del C5i para revisar y validar que el equipo enlazado cumpla con las normativas vigentes.

De acuerdo con Olmos, tanto la población como el sector comercial han mostrado disposición para integrarse al sistema estatal, cuyo único requisito es colocar un distintivo oficial que permita identificar las cámaras conectadas.

Recordó que la legislación obliga a que los dispositivos se orienten únicamente hacia espacios exteriores, evitando cualquier ángulo que permita observar el interior de viviendas o negocios.

Las personas interesadas en sumar sus cámaras a la red pueden realizar el trámite directamente en las oficinas del C5i, mediante sus plataformas digitales o por medio de un oficio.

La funcionaria subrayó que esta colaboración ciudadana ha sido clave para el esclarecimiento de distintos hechos delictivos, al fortalecer el soporte visual con el que trabaja la autoridad en materia de seguridad pública.