15 C
Aguascalientes
11 noviembre, 2025
Tendencias

Muere hombre aplastado por su camioneta en Calvillo, Aguascalientes

Ambientalistas exigen ser incluidos en el plan de manejo de…

Fiscalía descarta amenazas del crimen organizado contra alcaldes de Aguascalientes 

Confirma Turismo nueva ruta aérea Aguascalientes-Mazatlán 

Accidentes en casa con menores de edad disminuyen hasta en…

¿De qué murieron más los aguascalentenses en 2024?

Mayoría de municipios de Aguascalientes sigue sin cumplir en regulación…

Alistan operativo de cierres de calles por tianguis navideño en…

Elección de nuevo ombudsperson recibirá propuestas de izquierda o derecha…

Calvillo, principal municipio de Aguascalientes con migración a EEUU: INM

Analizan ampliar servicios a animales exóticos en Hospital Veterinario de Aguascalientes

Raúl Muñoz 

Aguascalientes, Ags.- El Hospital Veterinario Municipal de Aguascalientes podría ampliar sus servicios para atender animales exóticos a partir del próximo año, luego de que durante su primer periodo de operación se ha enfocado exclusivamente en perros y gatos.

La decisión dependerá de la demanda y de la capacidad de incorporar personal especializado, pues actualmente el equipo médico solo cuenta con veterinarios para animales de compañía.

“Solamente perros y gatos y ya el próximo año, dependiendo también de la demanda y la necesidad, es que nosotros vayamos viendo, porque les digo, si llegan muchos casos diferentes, entonces ya con eso nosotros podemos hacer los servicios que podemos seguir ampliando”, explicó Teresa Rendón Esquivel, directora de la Coordinación de Salud del Municipio de Aguascalientes.

El hospital, ubicado al sur de la ciudad, comenzó operaciones este año con servicios básicos de consulta, vacunación, esterilización y cirugía para mascotas domésticas.

Por ahora, especies como tortugas, aves o reptiles no están contempladas en la atención.

“Por el momento no, porque no contamos con ese tipo de especialista”, precisó Rendón.