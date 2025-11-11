Analizan ampliar servicios a animales exóticos en Hospital Veterinario de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Hospital Veterinario Municipal de Aguascalientes podría ampliar sus servicios para atender animales exóticos a partir del próximo año, luego de que durante su primer periodo de operación se ha enfocado exclusivamente en perros y gatos.

La decisión dependerá de la demanda y de la capacidad de incorporar personal especializado, pues actualmente el equipo médico solo cuenta con veterinarios para animales de compañía.

“Solamente perros y gatos y ya el próximo año, dependiendo también de la demanda y la necesidad, es que nosotros vayamos viendo, porque les digo, si llegan muchos casos diferentes, entonces ya con eso nosotros podemos hacer los servicios que podemos seguir ampliando”, explicó Teresa Rendón Esquivel, directora de la Coordinación de Salud del Municipio de Aguascalientes.

El hospital, ubicado al sur de la ciudad, comenzó operaciones este año con servicios básicos de consulta, vacunación, esterilización y cirugía para mascotas domésticas.

Por ahora, especies como tortugas, aves o reptiles no están contempladas en la atención.

“Por el momento no, porque no contamos con ese tipo de especialista”, precisó Rendón.