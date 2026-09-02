Analizarán señalamientos de “huachicol” del vino en Aguascalientes

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2 septiembre, 2026
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Redacción 

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología analizará señalamientos de la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Maricela Acosta Herrera sobre la presunta comercialización de “vino pirata” en Aguascalientes, luego de que integrantes del sector detectaran productos que aparentemente se venden bajo una denominación distinta a la que realmente corresponde.

El titular de la dependencia, Esaú Garza de Vega, señaló que ya se trabaja con representantes del sector y la Canaco para revisar a detalle la información y determinar si existen inconsistencias o posibles violaciones a la normatividad.

Explicó que, de confirmarse alguna irregularidad, se acudirá ante las instancias correspondientes para evitar prácticas de competencia desleal y proteger tanto a los productores locales como a los consumidores.

Asimismo, destacó que se busca fortalecer el distintivo “Vinos de Aguascalientes” mediante una indicación geográfica que permita acreditar que las uvas y los procesos de elaboración realmente corresponden al estado.