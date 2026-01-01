Anciano sufre quemaduras por flamazo en el Jesús Terán

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Oficiales del Grupo de Operaciones Aéreas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 76 años de edad que sufrió quemaduras, luego de que se registrara un flamazo en un tanque de gas LP mientras realizaba labores de instalación en su domicilio, ubicado en la calle Caritino, en el fraccionamiento Jesús Terán.

Los hechos se registraron cuando los oficiales recibieron un reporte vía frecuencia de radio sobre una persona del sexo masculino que había resultado lesionada por fuego directo.

Al arribar al domicilio, los policías se entrevistaron con Alfonso de 76 años de edad, quien manifestó que se encontraba instalando un tanque de gas LP cuando, en determinado momento, este se encendió de manera repentina, provocándole diversas lesiones.

Durante la valoración prehospitalaria, los oficiales detectaron quemaduras de primer grado en brazos, tórax, abdomen y rostro, con una afectación aproximada del 40 por ciento de la superficie corporal, sin que se presentara compromiso de la vía aérea.

Posteriormente, arribó una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, cuyos paramédicos realizaron una nueva valoración y determinaron su traslado en código verde al HGZ No. 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.