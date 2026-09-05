Ángela Aguilar alista nuevo álbum de estudio e incluye por primera vez un tema dedicado a Christian Nodal

Redacción

Ciudad de México.-La intérprete de música mexicana Ángela Aguilar reveló que tiene listo su próximo proyecto discográfico, producción que asumió de forma personal en los arreglos y la selección de temas, y en la cual incluirá una composición romántica dedicada por primera vez a su esposo, el cantante Christian Nodal.

Durante una entrevista concedida al programa Siéntese quien pueda, la artista explicó que el proceso creativo de este álbum se vio influenciado por los contrastantes gustos musicales que mantiene con Nodal. Aguilar señaló que, mientras ella se inclina por estilos tradicionales, su pareja suele aconsejarle explorar sonoridades más actuales, al tiempo que descartó de forma categórica escribir temas de desamor o ataques dirigidos hacia terceros por respeto a su propuesta en los escenarios.

Asimismo, la cantante abordó su reciente participación en los Premios Juventud celebrados en Marbella, España, donde interpretó una versión sinfónica de “Cielito lindo” y obtuvo el galardón a “La Mejor Mezcla” junto a Marc Anthony. La entrega de dicho reconocimiento generó división de opiniones en plataformas digitales, donde diversos usuarios cuestionaron los resultados de la votación del público sin que existan elementos probatorios de alguna irregularidad en el certamen.

Finalmente, la joven producción —que podría tener un adelanto en el marco de su próximo cumpleaños— se suma a sus proyectos recientes como el álbum sinfónico grabado en el Hollywood Bowl, iniciativa gestada tras colaboraciones previas con el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.