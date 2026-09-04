Angela Aguilar dice que le gustaría llevar una vida normal

Redacción

La cantante mexicana Ángela Aguilar abordó públicamente el impacto emocional y social que enfrentó tras la ola de críticas y señalamientos derivados de la confirmación de su relación con el también intérprete Christian Nodal. En una reciente entrevista, la joven artista reveló que el acoso de la prensa y las agresiones en espacios públicos modificaron drásticamente su rutina, al grado de mantenerla en aislamiento voluntario durante varios meses.

En conversación con el comunicador Jomari Goyso, Aguilar fue cuestionada sobre el temor que vivió al exponerse al entorno público tras la mediática controversia. La intérprete reconoció que, aunque el miedo es una condición natural en las personas, las experiencias recientes marcaron un episodio especialmente complejo en su vida personal.

“Como todo y como todos vivimos con ciertos miedos (…). Sí, me ha tocado no tan padre”, admitió la cantante al reflexionar sobre la presión mediática acumulada en el último año.

Vida normal

Ángela Aguilar detalló cómo el clima de hostilidad afectó la confianza en su vida cotidiana, alterando hábitos sencillos como realizar actividades de manera independiente. Tras ser víctima de episodios de agresión verbal en la vía pública, la artista tomó la decisión de suspender sus salidas. “Duré como dos o tres meses sin salir de mi casa en lo absoluto porque me pasó, yo era muy de salir sola y de repente como que viví una que otra agresión que dije: ‘No, ya’. Y dejé de salir”, relató durante la entrevista.

Durante la conversación, Aguilar sorprendió al revelar que, si pudiera elegir entre conservar la fama o tener una vida alejada del escrutinio público, actualmente optaría por una dinámica convencional.

“¿Ahorita? Sí”, contestó ante la interrogante sobre si estaría dispuesta a renunciar a la fama. No obstante, la cantante dejó claro que alejarse de los reflectores no significaría abandonar la música, pues considera que podría continuar desarrollando su talento sin la presión de la notoriedad mediática. “Bueno, pero puedo seguir cantando, no más no sería famosa”, puntualizó.

Proceso de recuperación y apoyo familiar

Para superar el cuadro de inseguridad y evitar que el temor condicionara su vida de forma permanente, la artista recurrió a acompañamiento terapéutico profesional. Por recomendación de su psicóloga, comenzó un proceso gradual de reintegración a sus actividades cotidianas, apoyándose en su círculo familiar más cercano.

“Luego la psicóloga me dijo que tenía que salir. Las primeras tres veces mi mamá me acompañó al súper. Mi mamá es lo máximo”, concluyó la cantante, destacando el respaldo de su familia durante el proceso de recuperación emocional.

Con información de Quien.

Foto: Instagram.