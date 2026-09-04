Anuncia Jiménez apoyos económicos para medallistas de Paralimpiada

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel anunció la entrega de apoyos económicos para atletas de Aguascalientes que ganaron alguna medalla en competencias, de la anterior Paralimpiada Nacional.

“Quienes ganaron medalla el año pasado van a tener un bono especial. Les vamos a dar un premio especial con un recurso para que puedan seguir adelante y puedan comprarse a lo mejor otras cosas que quieran y nos representen dignamente. En los próximos días van a tener ese apoyo”, anunció.

Durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación aguascalentense que tomará parte en la siguiente Paralimpiada, Jiménez Esquivel exhortó a deportistas locales a ofrecer su mayor esfuerzo en sus disciplinas.

“Que en cada lugar que estén compitiendo, sepan que la gente de Aguascalientes van a estar con ustedes. Y que siempre piensen que son los mejores y que van por Aguascalientes a competir. Estamos muy orgullosos de ustedes”, enfatizó.

La delegación de Aguascalientes estará integrada por un total de 75 personas, de las cuales 47 serán atletas en competencia dentro de la Paralimpiada a celebrarse en el vecino estado de Jalisco.