Anuncia Necaxa su primer fichaje; Diego Ochoa llega de Chivas

Redacción
Aguascalientes, Ags.-La primera incorporación necaxista ya tiene nombre, el defensor mexicano
Diego Ochoa Berdejo se integra al Equipo de Aguascalientes de cara al
Torneo Apertura 2026.
Originario de Zapopan, Jalisco, Diego construyó, a sus 21 años, un recorrido
de gran proyección dentro del futbol mexicano. Formado en las fuerzas
básicas de Chivas, pasó por cada una de las categorías del conjunto tapatío
hasta debutar en la Liga MX durante el Torneo Clausura 2025, en un
encuentro disputado ante nuestra institución en el Estadio Victoria.
Posteriormente, su carrera continuó en la frontera norte del país con los
Bravos de Juárez, equipo en el que siguió sumando experiencia y desarrollo
dentro del máximo circuito.
A nivel internacional, Ochoa también defendió en múltiples ocasiones los
colores de la Selección Nacional de México en categorías menores,
destacando su participación en la Copa Mundial Sub 20 disputada en Chile,
experiencia que fortaleció su crecimiento dentro y fuera de la cancha.
Diego ya se encuentra en Aguascalientes, donde buscará aportar su calidad,
entrega y juventud al plantel dirigido por el profesor Martín Varini de cara a
los retos del Apertura 2026.
¡Ya formas parte de nuestro álbum, Diego!