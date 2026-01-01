Anuncia Necaxa su primer fichaje; Diego Ochoa llega de Chivas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La primera incorporación necaxista ya tiene nombre, el defensor mexicano

Diego Ochoa Berdejo se integra al Equipo de Aguascalientes de cara al

Torneo Apertura 2026.

Originario de Zapopan, Jalisco, Diego construyó, a sus 21 años, un recorrido

de gran proyección dentro del futbol mexicano. Formado en las fuerzas

básicas de Chivas, pasó por cada una de las categorías del conjunto tapatío

hasta debutar en la Liga MX durante el Torneo Clausura 2025, en un

encuentro disputado ante nuestra institución en el Estadio Victoria.

Posteriormente, su carrera continuó en la frontera norte del país con los

Bravos de Juárez, equipo en el que siguió sumando experiencia y desarrollo

dentro del máximo circuito.

A nivel internacional, Ochoa también defendió en múltiples ocasiones los

colores de la Selección Nacional de México en categorías menores,

destacando su participación en la Copa Mundial Sub 20 disputada en Chile,

experiencia que fortaleció su crecimiento dentro y fuera de la cancha.

Diego ya se encuentra en Aguascalientes, donde buscará aportar su calidad,

entrega y juventud al plantel dirigido por el profesor Martín Varini de cara a

los retos del Apertura 2026.

¡Ya formas parte de nuestro álbum, Diego!