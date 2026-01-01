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11 junio, 2026
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Anuncia Panteras retorno de Tyler Cheese 

La directiva de las Panteras de Aguascalientes hizo oficial el regreso del guardia tirador estadounidense Tyler Cheese, siendo así el primer jugador extranjero anunciado para el próximo torneo 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP.
Tras dejar un grato sabor de boca con la quinteta hidrocálida en 2025 y participar en la final de zona mostrando su gran potencial, se concreta su regreso para este 2026, nuevamente de la mano del coach español José Santaella.
El habilidoso tirador zurdo, quien se distingue por un tiro rápido e inteligencia en la duela, viene de promediar 23.3 puntos y 3.2 asistencias jugando para el equipo Bora en la Superliga de Kosovo.
Con 29 años de edad y 1.96 metros de estatura, Cheese buscará ser una pieza clave en el
esquema del equipo de Aguascalientes, uniéndose a los ya destacados jugadores mexicanos
Gabriel Girón y Jonathan Machado.