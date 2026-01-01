Aparatosa volcadura en el fraccionamiento Héroes deja solo daños materiales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías viales atendieron un hecho de tránsito tipo choque contra objeto fijo y posterior volcadura, registrado la tarde de este lunes en Avenida Convención de 1914 y calle Gutemberg, en el fraccionamiento Héroes, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:15 horas, cuando un automóvil tipo sedán, marca Nissan, modelo 2016, color rojo, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, conducido por Guillermo de 76 años de edad, circulaba sobre Av. Convención de 1914, en dirección de sur a norte, por el carril derecho.

Al transitar frente a la calle Gutemberg, el conductor perdió el control de la dirección hacia su lado izquierdo, lo que provocó que la parte frontal inferior del vehículo colisionara contra un objeto fijo, correspondiente al parapeto de concreto ubicado al inicio del puente a desnivel.

Tras el impacto, el vehículo volcó hacia su lado derecho, quedando finalmente sobre el toldo, en la vía de acceso controlado y con la parte frontal orientada hacia el norte.

Al lugar acudió la ambulancia quien brindó atención en el sitio, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Finalmente, el vehículo fue retirado mediante una grúa y trasladado al depósito vehicular correspondiente.