Aparatoso accidente en Barberena Vega deja un herido y además una riña

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un percance vial sobre la avenida Miguel Ángel Barberena Vega, casi en su cruce con la calle Presidentes, dejó un saldo de daños materiales cuantiosos, una persona gravemente herida con múltiples fracturas y un insólito altercado provocado por la desinformación.

Todo comenzó cerca de las 19:45 horas de éste domingo, cuando una camioneta Nissan Frontier gris transitaba a exceso de velocidad de poniente a oriente. Al perder el control y derrapar, se estrelló de lleno contra el camellón central, impactando un árbol y brincándolo por la fuerza del golpe e invadiendo los carriles contrarios.

En ese momento impactó de frente a una camioneta Toyota Highlander blanca que circulaba de manera normal, dejando a uno de los involucrados con lesiones severas que requirieron el traslado urgente de los paramédicos.

Sin embargo, la historia tomó un giro surrealista cuando un vehículo Volkswagen negro arribó a la escena. Del lado del copiloto bajó un sujeto furioso que, bajo la falsa creencia de que el choque había dañado la fachada de su casa, se abalanzó contra la camioneta accidentada y le destrozó el medallón a golpes.

Testigos y autoridades intervinieron de inmediato para frenar el vandalismo, lo que desató un tenso forcejeo y altercado en pleno sitio del siniestro antes de que los oficiales lograran someterlo.

Finalmente, el conductor herido fue llevado a recibir atención médica, mientras que el otro chófer y el metiche fueron presentados ante el Juez Calificador.

Cabe resaltar que en el forcejeo a uno de los policías se les cayó un radio de comunicación que desapareció del sitio y hasta el momento no ha sido localizado.