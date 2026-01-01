Aprueba NFL venta de los Seahawks en cifra record

Redacción

En una reunión extraordinaria celebrada en el hotel Atlanta Airport Marriott, los propietarios de los 32 equipos de la NFL votaron de manera unánime a favor de aprobar la venta de los campeones defensores, los Seattle Seahawks, por la cifra récord de 9,612 millones de dólares. La franquicia pasa del patrimonio del fallecido cofundador de Microsoft, Paul Allen, a un grupo inversor encabezado por la familia del empresario tecnológico Vinod Khosla.

La transacción requería la aprobación de al menos 24 de los 32 dueños de la liga para ratificar el preacuerdo alcanzado en julio, un trámite que se daba por descontado después de que los comités de finanzas y políticas de propiedad recomendaran la compra por unanimidad la semana pasada.

Cifras históricas en el deporte profesional

El monto de 9,612 millones de dólares establece la mayor cifra pagada jamás por una franquicia de la NFL, superando holgadamente el récord previo de 6,050 millones establecido en 2023 tras la compra de los Washington Commanders.Asimismo, se posiciona como una de las cotizaciones más altas de la historia deportiva en Norteamérica, solo por detrás de Los Angeles Lakers de la NBA, vendidos en 10,000 millones de dólares y actualmente inmersos en un proceso de adquisición valorado en 12,500 millones.

El proceso de venta comenzó el 18 de febrero a instancias de la albacea del patrimonio de Paul Allen —su hermana Jody Allen—, cumpliendo con la orden testamentaria del filántropo tras su fallecimiento en 2018. Fue la primera ocasión en la era moderna del Super Bowl en que una franquicia fue puesta en el mercado a pocos días de disputar y ganar el partido por el campeonato de la liga.

Detalles de la nueva propiedad

El grupo comprador está liderado por la familia Khosla, integrada por el inversionista de capital de riesgo Vinod Khosla (de 71 años y cofundador de Sun Microsystems), su esposa Neeru y su hijo Neal. Vinod Khosla, cuya fortuna está estimada por Forbes en 13,800 millones de dólares, ingresó al entorno de la NFL en 2025 al adquirir un 3.1 % de los San Francisco 49ers en una operación que valuaba al club en más de 8,500 millones.

Como condición regulatoria para asentar la compra mayoritaria de Seattle, Khosla deberá desprenderse por completo de su participación accionaria en la franquicia californiana.

El traspaso de mando oficial se completará en los próximos días con el cierre formal de la transacción financiera, con vistas a concluir antes del 9 de septiembre, fecha en la que Seattle inaugurará la temporada 2026 frente a los New England Patriots en una revancha directa de la última Super Bowl LX.

Paul Allen adquirió los Seahawks en 1997 tras comprárselos a Ken Behring, evitando con ello la mudanza de la franquicia al sur de California. Tras su deceso, Jody Allen asumió la presidencia tanto de Seattle como de los Portland Trail Blazers de la NBA (franquicia vendida previamente en marzo), organizando la eventual venta para transferir la totalidad de los ingresos a causas benéficas.

Durante los 29 años de gestión de la familia Allen, los Seahawks disputaron cuatro Super Bowls —conquistando dos trofeos—, avanzaron a la postemporada en 17 ocasiones y cosecharon 268 victorias en temporada regular, situándose como la quinta franquicia más ganadora del periodo en la NFL.

Con información de ESPN.