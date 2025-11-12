Arámbula buscará reunión con lecheros ante quejas contra Liconsa

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Luego de la manifestación realizada este miércoles en las oficinas de Liconsa, Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, declaró que se mantendrá el diálogo con productores lecheros y, en su caso, promover la adquisición de productos.

“Hemos tenido acercamiento con productores de Granjas Fátima, en específico, pero nos vamos a acercar. Tenemos que ver cómo hacemos para que esta producción tenga un mercado y Gobierno del Estado estará atento para apoyarlos en lo necesario para que no bajen la producción y podamos absorber su producción, si es que Liconsa ya no les compra”, dijo el funcionario en conferencia de medios.

– Los productores dicen que pueden malbaratar la leche o hasta tirarla. ¿Cómo podrían ayudarlos?

– Gobierno del estado tiene las puertas abiertas con los productores y buscaremos alternativas con ellos. No digo que tengamos la solución, pero tenemos una buena producción de leche y debemos de mantenerla.

Por lo pronto, Arámbula López agregó que se debe buscar canales de distribución para la distribución de lácteos, como en el caso de la venta de Alileche y que es apoyada por la administración para venta en sectores populares.

“Las máquinas de producción de envasado no tienen la capacidad de absorber tanta leche de golpe. Entonces, estamos viendo cómo le hacemos para invertir en otra planta de envasado, atraer otra planta que cuesta una inversión y segundo, se tarda. Entonces, de repente absorber esa cantidad es difícil y Alileche está trabajando horas extras”, estableció Arámbula.

Este miércoles, productores lecheros protestaron frente a las instalaciones de Liconsa, acusando a la instancia por la falta de compra para el siguiente mes y que Liconsa justifica una supuesta carencia de recursos.