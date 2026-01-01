Arranca Tere Jiménez entrega de útiles escolares en Cosío y Rincón de Romos

Redacción

Rincón de Romos, Ags.-Para apoyar la economía de las familias y que las y los estudiantes tengan lo necesario para iniciar el nuevo ciclo escolar, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, comenzó en los municipios de Cosío y Rincón de Romos la entrega de útiles escolares y audífonos en beneficio de 4 mil 500 familias.

“Estoy muy contenta de estar aquí, visitándolos y entregándoles estos apoyos para que tengan un feliz regreso a clases. Vamos a seguir haciendo infraestructura y nuevas escuelas, porque la mejor herencia que les podemos dejar a nuestras niñas y niños es la educación. Recuerden que contamos con becas educativas, de transporte y más, porque sus hijos se merecen lo mejor”, les dijo la gobernadora a las familias.

Asimismo, invitó a la población a aprovechar los diversos programas que ofrece el Gobierno del Estado, como el Seguro Popular Aguascalientes, apoyos a emprendedores, programas de vivienda social, beneficios para el campo, entre otros.

Patricia Castillo Romero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedeso), los invitó a tramitar la Tarjeta Soluciones, a través de la cual tendrán acceso a apoyos, desde tinacos y calentadores solares hasta el programa Oportunidades, Tarjeta Rosa y más.

“Nuevamente aquí, como cada año, para ayudar a las niñas y niños a que tengan un buen regreso a clases. La gobernadora nos ha pedido que vayamos a todos los municipios a entregar los útiles escolares”, enfatizó Castillo Romero.

Finalmente, las y los beneficiarios reconocieron y agradecieron a la gobernadora por el apoyo recibido; destacaron que los útiles escolares, serán de gran utilidad para las y los estudiantes durante este regreso a clases.

En los eventos que se realizaron en el Jardín Juárez en Cosío y en la Unidad Deportiva de Rincón de Romos, también estuvieron presentes Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Amisadai Manuel Castorena Romo, diputado local; David Salvador Tapia Moncada, director general jurídico de la Sedeso; Liz López, coordinará de la Casa del Bien Común en Cosío; Patricia Ahedo, directora de Finanzas y Administración del IEA; Braulio Paredes Martínez, director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en Aguascalientes; Blanca Zavala y Javier Cortes, vecinos de Cosío.