Arrancan obras de red de agua potable en Corral de Barrancos, Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.-Con el objetivo de mejorar el abasto de agua y la eficiencia del servicio, el Gobierno Municipal de Jesús María, dio el banderazo oficial al arranque de la obra de red de agua potable en la calle Soledad, con una inversión de 580 mil pesos.

El presidente municipal de Jesús María, César Medina, informó que este proyecto contempla la instalación de 275 metros lineales de tubería, abarcando desde la calle El Refugio hasta la parte del río que colinda con las viviendas, asimismo, reiteró su compromiso de continuar impulsando obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Jesús María.

Durante el arranque, el titular de Comisión de agua potable, alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), César García, destacó que esta obra responde a una de las principales peticiones de los vecinos, quienes han solicitado mejorar el suministro y la presión del agua en sus hogares.

Explicó que durante los trabajos podrían presentarse algunas molestias temporales, como presencia de polvo o restricciones de acceso vehicular a las cocheras; sin embargo, subrayó que los beneficios a largo plazo serán mayores, garantizando un servicio más eficiente y confiable para los habitantes de la zona.