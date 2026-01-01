Arrestan a exvicepresidenta de Liberia tras incautación histórica de cocaína

Redacción

Liberia.-La exvicepresidenta de Liberia, Jewel Howard-Taylor, fue aprehendida por las autoridades de su país tras ser vinculada a un expediente por blanqueo de capitales, conspiración y facilitación criminal. La detención de la exfuncionaria, quien ejerció el cargo entre 2018 y 2024, se concretó en el Aeropuerto Internacional Roberts, ubicado en la ciudad de Harbel, en el momento en que pretendía abordar un vuelo con destino a Ghana para asistir a un evento internacional.

Las acusaciones en contra de Howard-Taylor se derivan de las investigaciones posteriores al aseguramiento de un cargamento de cocaína valorado en 317.6 millones de dólares, realizado el pasado 21 de julio en la comunidad costera de Duazon. El operativo es considerado el decomiso de sustancias ilícitas más grande registrado en la historia de la nación africana.

Dentro de la misma causa penal se emitieron imputaciones contra otros tres sospechosos en ausencia, correspondientes a dos personas de nacionalidad croata y una de origen ucraniano. Asimismo, el exsubdirector de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Gerald Smith, fue requerido por los organismos procuradores de justicia para rendir su declaración en relación con las operaciones de la red trasnacional.

El ministro de Justicia y fiscal general liberiano, Natu Oswald Tweh, sostuvo en conferencia de prensa que la detención se fundamenta en elementos probatorios sólidos e informó que se activarán mecanismos legales internacionales para capturar a los extranjeros involucrados. La administración estatal reiteró que las acciones buscan desarticular la infraestructura operativa y financiera de las redes del narcotráfico que utilizan a África occidental como plataforma de tránsito de drogas.