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1 septiembre, 2026
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Asegura Ignacio Mier que retorno de Enrique Inzunza no afectará el trabajo legislativo ni la imagen del Senado

Redacción

Ciudad de México.-El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que el regreso presencial del legislador Enrique Inzunza Cázares no afecta la imagen institucional de la Cámara Alta ni distrae la agenda parlamentaria. Mier puntualizó que las situaciones personales o de índole jurisdiccional que enfrentan senadores de distintas bancadas son ajenas a las funciones del recinto legislativo.

Respecto a la permanencia de Inzunza al frente de la Comisión de Estudios Legislativos tras apartarse de la bancada de Morena, el coordinador parlamentario señaló que la decisión se encuentra en evaluación. Mier explicó que el análisis responde al ajuste de integrantes dentro del grupo mayoritario debido a las licencias solicitadas por diversos legisladores.

Por su parte, Inzunza confirmó que mantendrá el sentido de su voto a favor de las iniciativas vinculadas al proyecto de la Cuarta Transformación, al tiempo que remitió a la dirigencia de Morena la definición sobre su militancia en el partido. El respaldo del senador independiente resulta relevante para el bloque oficialista en la conservación de la mayoría calificada dentro del pleno.