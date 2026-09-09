Asesinan a excandidata del PVEM a alcaldía de Oaxaca

Redacción

Amy Navarrete Arriola, excandidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Matías Romero, fue asesinada durante un ataque armado perpetrado en la comunidad rural de Paso Guayabo.

En la agresión fallecieron dos personas más y tres resultaron heridas, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

De acuerdo con testimonios recabados por las autoridades, la agresión armada ocurrió mientras se celebraba la festividad en honor a la virgen de la Natividad. Un sujeto armado ingresó al recinto, ubicó a la política oaxaqueña y disparó de manera directa contra el grupo en el que se encontraba, desatando pánico entre los asistentes.

En el sitio perdieron la vida otras dos personas, una identificada preliminarmente con las iniciales FMM y otra que permanece en calidad de desconocida. Tres individuos más que resultaron lesionados fueron trasladados para recibir atención médica.

Navarrete Arriola contendió por la alcaldía de Matías Romero en el proceso electoral 2020-2021, elección en la que fue superada por Obdulia García López, abanderada de la coalición Morena-PT. La excandidata tenía proyectado participar nuevamente en los comicios para la renovación del ayuntamiento.

El caso se suma al homicidio de Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec y militante del PVEM, ultimado en julio pasado en la región de la Costa por presuntos integrantes del grupo delictivo ‘Los Rusos’.

El homicidio se registró a apenas 24 horas de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) declarara el inicio formal del proceso electoral local 2026-2027, en el cual se renovarán las alcaldías y la integración del Congreso del Estado.

Con información de La Jornada

Foto: Redes Sociales.