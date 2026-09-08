Asfixia contrabando chino a productores de ajo de Aguascalientes

Redacción

Aguscalientes, Ags.-El contrabando de ajo proveniente de China está afectando severamente a los productores de Aguascalientes, al provocar una caída de hasta 30 pesos por kilogramo en el precio del producto, denunció Sergio Narváez, presidente del Consejo Estatal de Productores de Ajo.

Explicó a medios informativos que el ajo chino está ingresando de manera masiva al mercado nacional y desplazando la producción mexicana, situación que atribuyó a la falta de controles en las aduanas. Señaló que los principales puntos de entrada identificados son Manzanillo, además de movimientos de contrabando por la frontera sur, a través de Guatemala, y en menor medida por la zona de Tijuana.

Narváez indicó que los productores ya gestionan ante la Secretaría de Economía, la Secretaría del Campo y la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasica) la implementación de acciones que permitan frenar el ingreso irregular del producto, principalmente mediante decomisos.

El dirigente consideró que los productores no requieren apoyos económicos extraordinarios, sino condiciones que les permitan continuar trabajando y recuperar las inversiones realizadas. Recordó que producir una hectárea de ajo requiere una inversión cercana a los 400 mil pesos, además de gastos relacionados con empaques y cámaras de refrigeración.

Advirtió que la producción estatal también se ha reducido debido a la falta de agua y a la descapitalización del campo, pues se trata de un cultivo costoso que no siempre resulta tan rentable como pudiera parecer por el precio de venta.

A ello se sumó que a principios de año el mercado nacional se vio inundado de ajo procedente de Perú, Chile y Argentina, debido a restricciones comerciales en otros mercados, mientras que las exportaciones hacia Estados Unidos también enfrentaron dificultades.

Narváez estimó que la producción de ajo en Aguascalientes se ha reducido entre 35 y 40 por ciento y anticipó que para el próximo ciclo podría disminuir otro 15 por ciento. De continuar esta tendencia, señaló, quedarían únicamente entre 10 y 15 productores dedicados a este cultivo en la entidad.