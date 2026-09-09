Asociación de Reinas convoca a concurso de coronas y catrinas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Asociación de Reinas y Princesas de la Feria Nacional de San Marcos A.C. presentó las convocatorias de los concursos Coronas y Catrinas: Rostros de tradición y Catrina Vanguardista: Tributo a José Guadalupe Posada, dos iniciativas que buscan reconocer el talento local y mantener vigente uno de los símbolos más representativos de la cultura mexicana.

El lanzamiento se realizó durante una conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de Nissan Torres Corzo Norte, con la participación de representantes de las instituciones convocantes, especialistas en diseño de moda, maquillaje y fotografía, integrantes de la Asociación, reinas y princesas de la Feria Nacional de San Marcos, así como aliados y patrocinadores de ambos proyectos.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Cary del Valle, presidenta de la Asociación de Reinas y Princesas de la Feria Nacional de San Marcos A.C.; María Cristina Gutiérrez Velasco, directora general de Planeación y Proyectos, en representación del secretario de Turismo del Estado de Aguascalientes, Mauricio González López; Eduardo Vilatobá Chapa, coordinador de Planeación de la Feria Nacional de San Marcos, en representación del presidente del Patronato, M.V.Z. José Ángel González Serna; Gabriela Gutiérrez, vicepresidenta de la Asociación; Arturo Márquez, presidente de Clickers Fotógrafos Aguascalientes, y la maestra Lorena Ledesma, coordinadora ejecutiva del concurso Catrina Vanguardista.

Ambas convocatorias forman parte de las actividades del Festival Cultural de Calaveras 2026 y responden a uno de los objetos sociales de la Asociación: contribuir al rescate, la preservación y la difusión de las tradiciones de Aguascalientes y de México, vinculándolas con nuevas generaciones de creadoras y creadores.

Coronas y Catrinas Rostros de tradición

Coronas y Catrinas: Rostros de tradición es un concurso de maquillaje artístico y fotografía que reunirá a profesionales, estudiantes y personas aficionadas de ambas disciplinas para trabajar con reinas y princesas de la Feria Nacional de San Marcos.

La inscripción se realizará de manera individual. Posteriormente, el Comité Organizador conformará las duplas integradas por una persona dedicada al maquillaje y otra a la fotografía, y asignará a cada equipo una reina o princesa como modelo.

Cada dupla desarrollará una propuesta artística inspirada en la Catrina, el Día de Muertos y la identidad cultural de Aguascalientes. El resultado será una serie de retratos que serán evaluados por un jurado especializado. Una selección de las obras finales será exhibida en el Jardín de las Jacarandas, en el centro de la ciudad.

Premiación

Primer lugar: 20 mil pesos, aportados por el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, además de premios en especie; segundo lugar: 15 mil pesos, aportados por la Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes, además de premios en especie; y tercer lugar: premios en especie. Los montos económicos se distribuirán en partes iguales entre las dos personas integrantes de cada dupla ganadora.

La convocatoria cuenta con el patrocinio oficial de Nissan Torres Corzo Norte y el apoyo de Clickers Fotógrafos Aguascalientes.

Fechas clave. Las inscripciones cerrarán el 20 de septiembre de 2026, a las 23:59 horas. La fecha límite para la entrega de fotografías y materiales será el 18 de octubre de 2026, a las 23:59 horas, mientras que la premiación se realizará el jueves 22 de octubre de 2026.

Catrina Vanguardista Tributo a José Guadalupe Posada

Catrina Vanguardista: Tributo a José Guadalupe Posada, impulsado por la Asociación de Reinas y Princesas en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes, convoca a estudiantes y personas egresadas -con una antigüedad máxima de tres años- de carreras relacionadas con el diseño de moda y textiles en instituciones educativas del estado.

Las y los participantes deberán desarrollar una propuesta contemporánea inspirada en la obra y el legado de José Guadalupe Posada. El desafío consiste en imaginar y diseñar la Catrina del futuro, mediante prendas originales, funcionales y susceptibles de incorporarse a la moda actual, sin perder su vínculo con la identidad y la tradición mexicana.

Bolsa de premios por 60 mil pesos

• Primer lugar: 25 mil pesos.

• Segundo lugar: 15 mil pesos.

• Tercer lugar: 10 mil pesos.

• Primera mención honorífica: 5 mil pesos.

• Segunda mención honorífica: 5 mil pesos.

Fechas clave. La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre de 2026, a las 23:59 horas. Las propuestas seleccionadas participarán en las etapas posteriores de evaluación y en la gran final del concurso, programada para el 7 de noviembre de 2026.

Tradición memoria y creación contemporánea

Para la Asociación de Reinas y Princesas, estas convocatorias representan una oportunidad para que las tradiciones no permanezcan únicamente como referentes del pasado, sino que continúen evolucionando mediante la creatividad, la participación social y el talento de las nuevas generaciones.

También permiten fortalecer el vínculo histórico de las reinas y princesas de la Feria Nacional de San Marcos con la identidad de Aguascalientes, al convertirlas en participantes activas de proyectos que promueven el arte, la cultura y la conservación del patrimonio.

La Asociación agradeció la colaboración del Gobierno del Estado de Aguascalientes, la Secretaría de Turismo, el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Nissan Torres Corzo Norte, Clickers Fotógrafos Aguascalientes, las instituciones educativas, especialistas, reinas y princesas que se han sumado a estas iniciativas.

Finalmente, invitó a estudiantes y personas egresadas de diseño de moda y textiles, así como a maquillistas y fotógrafos de Aguascalientes, a consultar las bases completas mediante los códigos QR incluidos en los carteles oficiales y a participar en estas dos convocatorias.