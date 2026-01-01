Asume nueva dirigencia de la FEUAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte del estatuto interno de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (FEUAA), la Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro llevó a cabo la toma de protesta a los integrantes del nuevo comité para el periodo 2025-2027, encabezado por la alumna de Contador Público, Mariana Torres Antuna.

Durante la ceremonia, la rectora subrayó que el protagonismo estudiantil es fundamental para que las universidades sigan siendo espacios de pensamiento libre y crítico, pluralidad, humanismo, y generación de conocimiento. Destacó que la federación representa un capítulo esencial en la vida institucional, al ser la voz que defiende la libertad, impulsa el conocimiento y abre camino a las transformaciones sociales.

Asimismo, la rectora exhortó a los nuevos integrantes a ser dignos representantes de la comunidad estudiantil y a mantener vivos los valores que han dado origen a esta casa de estudios como institución pública y autónoma, proyectándose siempre en beneficio de la sociedad.

Por su parte, Mariana Torres, presidenta entrante de la FEUAA, asumió el compromiso de trabajar a favor del estudiantado, fortaleciendo la vida académica y promoviendo programas que enriquezcan su formación; además, reiteró que la gestión buscará garantizar una representación activa, así como un respaldo constante para asegurar una educación de calidad y con sentido de autonomía.

Finalmente, el presidente saliente, José Antonio Carmona de Anda, rindió su último informe de actividades y agradeció la oportunidad de haber representado a los estudiantes y señaló que su experiencia frente a la federación le permitió comprender que la juventud es una oportunidad para transformar el entorno, y una etapa donde se puede trabajar para el desarrollo de la sociedad.