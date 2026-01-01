Atrapan a 2 integrantes de banda roba residencias en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado a través de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), dió un golpe a una organización delictiva integrada por personas de origen extranjero, principalmente colombianos, especializados en robos a casa habitación en todo el país.

Resultado de las acciones de investigación y coordinación interinstitucional, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luz “N” y Héctor “N”, quien también se identificaba con los nombres de Hugo “N” y Raúl “N”, ambos de origen colombiano, señalados por su probable participación en un robo calificado cometido en un exclusivo desarrollo habitacional de la ciudad capital.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 20 de junio de 2026, cuando los señalados arribaron a las inmediaciones del Coto San Nicolás, ubicado en la colonia San Nicolás, a bordo de una camioneta Audi de color negro, acompañados por otras personas.

El vehículo portaba placas de circulación sobrepuestas del estado de Aguascalientes, circunstancia que posteriormente formaría parte de las líneas de investigación desarrolladas por los agentes.

La investigación permitió establecer que, previo a ingresar al complejo habitacional, los involucrados habrían obtenido de manera ilícita un dispositivo TAG utilizado para acceder al inmueble. Dicho mecanismo se encontraba asignado a uno de los condóminos y habría sido clonado previamente en el estacionamiento de un restaurante, lo que permitió a los presuntos responsables superar los controles de acceso y entrar al lugar sin levantar sospechas inmediatas.

Una vez dentro del Coto San Nicolás, los ocupantes de la camioneta se dirigieron hasta las inmediaciones del inmueble de la víctima y estacionaron la unidad frente al domicilio.

En ese momento, los sujetos descendieron del vehículo y se aproximaron a la vivienda, mientras otro ocupante permaneció a bordo, realizando presuntamente funciones de vigilancia y monitoreo del entorno.

De acuerdo con los datos obtenidos durante las indagatorias, los sujetos que ingresaron al inmueble ocasionaron diversos daños con el propósito de vencer las medidas de seguridad existentes. Posteriormente, dirigieron sus acciones hacia una caja fuerte ubicada en el interior de la propiedad, empleando mecanismos para vulnerar su sistema de protección y lograr su apertura. Una vez que tuvieron acceso al contenido de la caja fuerte, los presuntos responsables se apoderaron de diversos bienes sin contar con derecho ni autorización para ello, entre los que se encontraban joyas, dinero en efectivo y varios relojes de alta gama, cuyo valor conjunto fue estimado en más de 5 millones 52 mil pesos.

Consumado el apoderamiento, los involucrados abandonaron el inmueble con los objetos sustraídos y emprendieron la huida a bordo de la camioneta Audi.

Con la denuncia presentada por la víctima, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) iniciaron de inmediato las labores de campo y gabinete encaminadas a identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del hecho.

A partir de ese momento, los investigadores comenzaron una minuciosa revisión de los sistemas de videovigilancia disponibles en la zona, labor realizada en coordinación con personal comisionado al C5i.

El objetivo fue establecer los desplazamientos de la unidad utilizada por los probables responsables, tanto antes como durante y después del robo.

El análisis técnico de las videograbaciones permitió reconstruir parte de la ruta seguida por el vehículo de interés y establecer diversos puntos relacionados con sus movimientos. La información obtenida permitió a los investigadores ampliar las líneas de investigación y avanzar en la identificación de quienes habrían participado en el ilícito.

Como resultado de las labores de inteligencia, los agentes lograron obtener imágenes en las que fue posible identificar los rostros de los posibles responsables.

Este elemento fue integrado al conjunto de datos de prueba recabados durante la investigación y permitió fortalecer las hipótesis relacionadas con la identidad y participación de los señalados.

De manera paralela, personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cibernéticos y de la Policía Cibernética de la SSPE, realizaron labores de análisis de información vinculada con los posibles involucrados.

A través de herramientas especializadas, se obtuvieron datos relacionados con domicilios y números telefónicos, cuya correlación permitió generar nuevas líneas de investigación y aportar información relevante al expediente.

La integración de los resultados obtenidos mediante el trabajo de campo, análisis de videovigilancia, inteligencia criminal y procesamiento de información tecnológica permitió a los agentes establecer una línea investigativa sólida.

Con estos elementos, el Ministerio Público contó con datos de prueba suficientes para solicitar ante la autoridad judicial las órdenes de aprehensión correspondientes.

La ejecución de los mandamientos judiciales requirió además de la coordinación con autoridades de otras entidades federativas.

En este contexto, agentes de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en colaboración con elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y con base en los acuerdos de colaboración interinstitucional existentes, lograron ubicar y detener a los señalados.

De acuerdo con las líneas de investigación desarrolladas, Luz “N” y Héctor “N” serían presuntos integrantes de una organización delictiva conformada por personas de origen extranjero, la cual presuntamente opera de manera itinerante en distintas entidades del país y estaría especializada en robos a casa habitación de alto valor en todo el país.

Al momento de su detención, los señalados habrían presentado documentos de identidad apócrifos, para hacerse pasar como ciudadanos mexicanos, presuntamente relacionados con la usurpación de identidades para la obtención de identificaciones oficiales.

Tras su detención, los imputados fueron trasladados al estado de Aguascalientes para ser puestos a disposición de la autoridad competente y continuar con los trámites jurídicos correspondientes.

Posteriormente, se realizó su ingreso al Centro Penitenciario Estatal de Aguascalientes, donde permanecerán a disposición del Juez de Control que habrá de resolver su situación jurídica conforme a la legislación aplicable.