Atrapan a 2o implicado en ataque con bombas a comandancia de Ojocaliente, Zacatecas: También es de Aguascalientes

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1 septiembre, 2026
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Oscar Salado

Cuauhtémoc, Zac.- Las Fuerzas de Seguridad de Zacatecas detuvieron en esta municipalidad a Juan Pedro “N”, de 29 años, señalado como el presunto responsable de colocar el vehículo con explosivos frente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante los violentos hechos del fin de semana.

El sospechoso intentó huir a bordo de un automóvil Nissan arrojando ponchallantas a las patrullas para frenar el paso de los uniformados.

Posterior a ello, abandonó la unidad y corrió hacia una zona de cultivos, pero fue rápidamente alcanzado y sometido en un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, FRIZ y la Fiscalía del Estado.

Al momento de su arresto, los elementos le aseguraron un explosivo artesanal tipo niple, una granada de fragmentación, cinco cargadores abastecidos, 22 ponchallantas, el vehículo e itinerantes dosis de marihuana, metanfetamina y cocaína.

El detenido y el arsenal incautado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para dar con el resto de los involucrados.