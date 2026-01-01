Atrapan a charal nutrido en Aguascalientes

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27 agosto, 2026
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Redacción

Aguascalientes, Ags.- Policías Estatales llevaron a cabo la detención de un sujeto por mandamiento vigente en su contra, por presuntos delitos contra la salud, durante un operativo realizado en el fraccionamiento Villas Las Palmas, en la ciudad capital.

Fueron los Policías Estatales, que efectuaron la detención sobre el cruce de las calles Villa Obregón y Villa de Lourdes, donde ubicaron al sujeto que dijo responder al nombre de Juan Manuel “N” de 41 años de edad, sobre quien existía un mandamiento vigente relacionado por presuntos delitos contra la salud.

Además, el detenido cuenta con antecedentes relacionados con delitos contra la salud, robo y secuestro exprés.

Finalmente, el sujeto fue puesto disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.