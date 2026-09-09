Atrapan en Aguascalientes a sujeto que abandonó familia en Zacatecas

Redacción



Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes cumplimentaron una orden de aprehensión vigente en el estado de Zacatecas en contra de Carlos “N”, alias “Cronos”, por su probable participación en el delito de abandono de familiares, en agravio de dos personas menores de edad.



Derivado de las investigaciones realizadas tras la denuncia correspondiente, autoridades del estado de Zacatecas obtuvieron el mandamiento judicial en contra del señalado, quien posteriormente fue ubicado en territorio de Aguascalientes, por lo que se solicitó la colaboración de esta entidad para llevar a cabo las acciones necesarias para su localización y detención.



Como resultado de los trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, agentes de la AEIC lograron ubicar a Carlos “N” sobre la calle Independencia, entre las calles Presa de las Moras y Presa de las Magnolias, en la colonia Las Flores, municipio de Calvillo, Aguascalientes.



Una vez identificado y corroborada la vigencia de la orden judicial emitida por las autoridades competentes del estado de Zacatecas, los agentes investigadores procedieron a cumplimentar el mandamiento, respetando en todo momento los derechos que le asisten a la persona detenida.



Posteriormente, Carlos “N” fue trasladado a las instalaciones de la institución de procuración de justicia en Aguascalientes, donde se realizaron los trámites legales correspondientes para formalizar su entrega a las autoridades de la entidad requirente.



Finalmente, elementos de la Fiscalía del Estado de Zacatecas arribaron a Aguascalientes para recibir al detenido y efectuar su traslado a aquella entidad federativa, donde será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.