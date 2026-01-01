Autobús urbano choca con estructura vial en Canal Interceptor

Redacción



Aguascalientes, Ags.- Policías viales atendieron un hecho de tránsito registrado en el cruce de la Avenida Aguascalientes y Canal Interceptor, donde un autobús de transporte público se impactó contra la base de concreto de una estructura metálica con señalamiento informativo.



El incidente ocurrió alrededor de las 12:45 horas, cuando un autobús de transporte público, conducido por Gloria de 39 años de edad, circulaba sobre la Avenida Aguascalientes en dirección de norte a sur, por el carril derecho.



Al llegar a la altura del cruce con Canal Interceptor, la operadora perdió el control de la dirección hacia su lado derecho, ocasionando que el ángulo delantero derecho de la unidad colisionara contra el objeto fijo, registrándose además daños por corrimiento en la parte posterior.



Al sitio acudieron paramédicos, quienes brindaron valoración prehospitalaria a los pasajeros y descartaron la necesidad de traslado hospitalario, ya que ninguna persona resultó lesionada.



Finalmente, las autoridades viales realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.