Avanza en comisiones reforma que prohíbe la doble nacionalidad a aspirantes a la Presidencia y gubernaturas

Redacción

Ciudad de México.-La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 31 votos a favor de la bancada de Morena y sus aliados frente a cinco en contra del PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen que prohíbe contar con doble nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto de reforma constitucional superó su primer filtro legislativo en medio de protestas por parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos integrantes se retiraron de la sesión sin emitir su voto tras calificar la iniciativa como inconstitucional. La diputada panista Paulina Rubio acusó al grupo mayoritario de imponer restricciones a la comunidad migrante, mientras que el legislador Federico Döring solicitó frenar el procedimiento argumentando el impacto negativo para millones de connacionales en el exterior que aportan significativos ingresos al país mediante remesas.

En respuesta a los señalamientos, el presidente de la comisión, Leonel Godoy, rechazó que el proyecto vulnere las garantías individuales o busque perjudicar los derechos de los migrantes mexicanos.

Tras la aprobación en comisiones, la Mesa Directiva dará máxima publicidad al dictamen este miércoles. Se prevé que la votación definitiva ante el Pleno de San Lázaro se lleve a cabo después del 20 de septiembre, una vez concluida la pausa parlamentaria con motivo de los festejos patrios.