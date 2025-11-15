Avanza MIAA en la rehabilitación de la red sanitaria de la ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) lleva a cabo la rehabilitación de la red sanitaria en la calle Carlos Contreras, en el tramo comprendido entre Ricardo García Mendoza y José María Bocanegra, en el fraccionamiento José López Portillo.

Esta obra, contempla la sustitución de 106 metros lineales de tubería de 10 pulgadas de diámetro, con una inversión estimada de 510 mil pesos de recursos directos de MIAA.

El objetivo principal de estos trabajos es evitar brotes de aguas negras en la vía pública y descargas domiciliarias, previniendo así posibles afectaciones a la salud pública y para brindar un servicio sanitario más eficiente y seguro para los habitantes de la zona.

Cabe destacar que las cuadrillas operativas atienden la problemática para mejorar las condiciones de la infraestructura.

Con acciones como esta, MIAA reafirma su compromiso de mantener en óptimas condiciones las redes de alcantarillado y asegurar un mejor servicio para las familias de Aguascalientes.