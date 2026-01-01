Baja California Sur: Sedena activa Plan DN-III-E por temporada de huracanes

Redacción

Ante la llegada de los meses con mayor actividad ciclónica en el Océano Pacífico, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó la fase preventiva del Plan DN-III-E en Baja California Sur. El operativo incluye el despliegue del Batallón de Ingenieros y la inspección de zonas de alto riesgo ante la amenaza de inundaciones y deslaves en la península.

El comandante de la Tercera Zona Militar, general de Estado Mayor César Omar Quinn Ponce, informó que las unidades militares iniciaron la revisión de equipo pesado y recorridos de supervisión en cauces de arroyos. Quinn Ponce enfatizó que la entidad enfrenta una vulnerabilidad histórica en agosto y septiembre, recordando antecedentes trágicos como el huracán Liza en 1976.

Para la presente temporada se prevé la formación de hasta 21 ciclones tropicales en el Pacífico, motivo por el cual las fuerzas armadas mantienen un esquema de movilización anticipada hacia los puntos de probable impacto.

Casi 800 mil habitantes en zonas de riesgo

La activación militar coincide con los datos del Consejo Estatal de Protección Civil, que tiene contabilizados 27 puntos críticos por riesgo de inundación en los cinco municipios del estado, situación que expone a casi 800 mil habitantes a distintos niveles de vulnerabilidad.

Los Cabos: 12 puntos críticos.

12 puntos críticos. La Paz: 10 puntos críticos.

10 puntos críticos. Comondú: 3 puntos críticos.

3 puntos críticos. Mulegé y Loreto: 1 punto crítico cada uno.

Al recordar que este año el Plan DN-III-E cumple seis décadas de su creación, el mando militar garantizó la capacidad del Ejército para atender cualquier contingencia y exhortó a la ciudadanía a atender oportunamente los avisos de Protección Civil.

Con información de El Universal.

Foto: Especial.