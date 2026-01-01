Bélgica afronta el peor incendio de su historia con 3000 hectáreas calcinadas

Redacción

Bruselas.- Un devastador incendio forestal originado el pasado viernes en el parque natural de Hautes Fagnes, ubicado en la provincia de Lieja, se ha consolidado como el más grave registrado en la historia de Bélgica. El fuego ha consumido cerca de 3,000 hectáreas en la meseta montañosa de Valonia —donde se ubica el Signal de Botrange, el punto más alto del país— y ha forzado la evacuación de unos 600 residentes.

Aunque las llamas se aproximaron a solo 300 metros de la frontera con Alemania, las autoridades descartaron el riesgo inmediato de propagación hacia el país vecino.

No obstante, como medida preventiva, unos 30 habitantes de la localidad germana de Monschau fueron desalojados el domingo, mientras que los evacuados del municipio belga de Kuchelscheid aún no pueden regresar a sus hogares.

Factores meteorológicos: Una leve lluvia y cambios favorables en el viento registrados en las últimas horas han ayudado a contener el avance de las llamas, según reportes de bomberos.

Operativo internacional: A través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, nueve aeronaves —incluyendo hidroaviones suecos y helicópteros de Alemania, Noruega, Países Bajos y la Policía Federal belga— participan en las labores de sofocación.

Desafíos operativos: El Servicio Público de Valonia advirtió que los trabajos se prolongarán por semanas debido a zonas terrestres inaccesibles.

El ministro del Interior, Bernard Quintin, elogió la movilización de cuerpos de emergencia y agricultores, mientras que el rey Felipe de Bélgica acudió este lunes al puesto de mando para respaldar a los brigadistas y evaluar los daños.

Con información de EFE

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