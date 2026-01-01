Belinda festeja su cumpleaños en Nueva York entre arreglos florales

Redacción

EU.-La cantante y actriz mexicana Belinda festejó su cumpleaños el pasado 15 de agosto con un viaje familiar a Nueva York. Acompañada por sus padres, Belinda Schüll e Ignacio Peregrín, y su hermano Nachito, la intérprete celebró de manera privada en medio de la preparación previa al estreno de la serie de época Carlota, proyecto donde dará vida a la última emperatriz de México.

La estancia en la urbe estadounidense incluyó una habitación decorada con globos estelares en tonos rosa, blanco y plata, además de múltiples arreglos de rosas rojas, moradas y peonías, estas últimas señaladas por la propia artista como sus flores preferidas. El itinerario conmemorativo comprendió la asistencia al musical The Lost Boys: A New Musical en el Palace Theatre, concluyendo con una cena en la que el personal del establecimiento le entonó el tema de festejo.

La fecha reavivó la controversia mediática en torno a la edad real de la intérprete. Registros oficiales del Registro Nacional de Población (RENAPO) indican que Belinda Peregrín Schüll nació en Madrid, España, el 15 de agosto de 1989, lo que sitúa su edad en 37 años cumplidos en este 2026.

Por su parte, la cantante argumenta haber nacido en 1992 y contabilizar 34 años, postura respaldada en sus declaraciones, su sitio web oficial y la imagen no verificada de un pasaporte difundido en 2021. Esta discrepancia de tres años ha sido atribuida por diversas fuentes de la industria de la farándula a supuestos ajustes documentales en sus inicios televisivos, manteniéndose la diferencia entre los archivos gubernamentales y la versión pública sostenida por la artista.