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19 agosto, 2026
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Beneficencia Pública prepara entrega de 550 sillas de ruedas

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El Instituto para la Beneficencia Pública ha entregado cerca de mil 800 sillas de ruedas y prepara un nuevo pedido de 550 unidades, informó su titular, Antonio Abad, quien señaló que la meta es alcanzar las 5 mil 500 sillas gestionadas mediante un nuevo esquema de telemetría.

El funcionario explicó que también se fortalecerán los apoyos auditivos en coordinación con la Secretaría de Salud. Para ello, se recibieron tres audiómetros que serán utilizados en caravanas y jornadas de atención, además de realizar audiometrías en hospitales y dependencias estatales para detectar a pacientes que requieran auxiliares auditivos.

Antonio Abad destacó que antes de entregar estos aparatos se promoverá la limpieza profesional de oídos, debido a que la acumulación de cerumen puede provocar pérdida temporal de la audición y hacer innecesario el uso de un auxiliar auditivo.

Asimismo, se busca acercar los servicios a los municipios mediante expedientes de beneficencia en los centros de salud, donde también podrían entregarse sillas de ruedas y andaderas de manera inmediata.

Finalmente, adelantó que se espera la llegada de 10 ambulancias administradas por la Secretaría de Salud, con el objetivo de que cada municipio cuente con una unidad y se agilice la atención en materia de movilidad.