Blindan fronteras de Asientos, Aguascalientes 

Aguascalientes
14 noviembre, 2025
Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El alcalde de Asientos, José Manuel González Mota, anunció el inicio del operativo “Frontera” en su municipio, el cual se implementa en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

González Mota señaló que el objetivo principal es mantener la paz y la seguridad en esta zona limítrofe con el estado de Zacatecas, resaltando el trabajo del Mando Coordinado para garantizar condiciones de tranquilidad a los habitantes.

Asimismo, destacó que estas acciones responden al interés de la gobernadora Tere Jiménez por mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado adelantó que se pondrán en marcha nuevas estrategias dentro del Plan Blindaje Aguascalientes, con el fin de fortalecer la prevención y combate a la delincuencia.

Las corporaciones de seguridad municipales y estatales continúan trabajando de manera conjunta con el Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la presencia operativa en la región.