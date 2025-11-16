Bloqueos carreteros han dejado incalculables pérdidas al transporte de pasaje y turismo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los recientes bloqueos carreteros encabezados por organizaciones de campesinos en distintas zonas del país, especialmente en la región del Bajío, han generado afectaciones severas al transporte federal de pasaje y turismo.

Óscar Román Garay, presidente del Clúster del Transporte en Aguascalientes, señaló en entrevista que hasta el momento no existe una cifra precisa del monto total de las pérdidas; sin embargo, enfatizó que estas son “incalculables” debido a la magnitud de las afectaciones.

El representante del sector detalló que, en los momentos más críticos, en Aguascalientes se suspendieron más de 80 salidas de la Central Camionera, además de que varias unidades quedaron varadas por días en las carreteras mientras transportaban pasajeros, lo que también generó importantes perjuicios económicos.

Garay explicó que muchos usuarios se vieron afectados al perder citas médicas, conexiones de viaje y otros compromisos. Subrayó que, al igual que ocurrió con el transporte de carga, el transporte de pasaje federal y turismo sufrió un fuerte impacto ante la paralización de rutas y la inmovilidad de los autobuses.

Aunque aún no se cuenta con una cuantificación oficial, el sector coincide en que las pérdidas económicas son considerables y que se requiere una pronta solución para evitar mayores afectaciones en el futuro con nuevas movilizaciones.